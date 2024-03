E7sports/Sete Lagoas joga semifinal do Campeonato Metropolitano Adulto de Basquete neste sábado

No Campeonato Metropolitano Adulto de Basquete, a cidade faz bonito. O Time E7sports/Sete Lagoas está na semifinal da competição e, neste sábado (23), disputará contra o T-Black a partida na casa do adversário, em Vespasiano.

Foto: E7sports

Em uma melhor de três, o E7sports/Sete Lagoas levou a melhor no primeiro jogo, aqui na cidade, por 72 a 61. Em caso de vitória do T-Black, o jogo desempate acontecerá no domingo (24), em Vespasiano.

Esta competição visa dar visibilidade às cidades da região metropolitana, envolvendo pequenos times em jogos e competições. Para tanto, os organizadores reservam espaço para categorias adulto e de base, garantindo que todas as categorias tenham oportunidade. Uma das regras do campeonato é que cada cidade tenha seu próprio time, composto exclusivamente por moradores locais. Em entrevista ao SeteLagoas.com.br, ex jogador da Seleção Brasileira de basquete e treinador do E7sports/Sete Lagoas José Estevam Ferreira Junior, o Estevam, reforça que acha válido essa norma, para que cada cidade tenha seu espaço de descobrir novos talentos.

Como o time E7sports/Sete Lagoas foi formado?

"A nossa equipe é formada com meu time que faz parte do meu projeto 'E7sports' Quando terminei minha carreira que durou 20 anos jogando em alto rendimento, passei por grandes clubes: Sete Lagoas Tênis Clube, seguindo para BH, São Paulo, Uberlândia, Macapá, Turquia e inclusive a Seleção Brasileira. Continuei na área mas como gestor e técnico, dentro desse propósito, nasceu meu projeto, que hoje tem a categoria sub 15 (de 8 a 15 anos), sub 19 (de 15 a 19 anos) e adulto (de 18 e sem limite de idade) composta por 27 jogadores que abraçaram o desafio. O projeto tem em média 1 ano e 7 mêses de idade e contamos com o total de 70 jogadores, estamos alcançando um espaço de destaque na cidade".

É o primeiro campeonato que o time adulto participa?

"A equipe adulta foi montada ano passado na intenção de competir e estreamos em 2023 na Liga Metropolitana, jogamos contra Betim, infelizmente perdemos e desde então estamos buscando melhorias e agora presentes novamente na competição no segundo ano do Metropolitano, preparados."

O segundo jogo da melhor de três do Campeonato Metropolitano Adulto de Basquete será disputada no ginásio da Praça de Esportes Crispim Jacques Bias Fortes, em Vespasiano, a partir das 15h. Em caso de vitória do T-Black, o terceiro e decisivo também será neste local.

Maria Eduarda Alves