Setelagoanos garantem medalhas no Campeonato Mineiro de Taekwondo

O grupo de atletas de Sete Lagoas que disputou a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo no último final de semana (23 e 24 de março) em João Monlevade teve ótimo desempenho: foram quarenta e dois medalhistas.

Aslanny Costa e Maria Eduarda Costa foram duas entre quarenta dois atletas que voltaram com medalhas para casa. Fotos: Aslanny Costa.

Os atletas que foram para a competição, quarenta e oito no total, treinam nas academias R. Tigre em Sete Lagoas com os professores Frederico Souza (bairro Boa Vista), Wellerson Alves (bairro JK), Fábia Ferreira e mestre Ronaldo Marques (bairro Nova Cidade).

O Campeonato Mineiro de Taekwondo é disputado em três etapas ao longo do ano e os campeões conquistam vaga na seleção estadual, sendo dois atletas por categoria. A seleção mineira disputará campeonatos nacionais no decorrer do ano. Os resultados obtidos em João Monlevade já posicionam alguns atletas de Sete Lagoas na concorrência por essas vagas.

Veja a seguir os resultados da delegação setelagonana na 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2024:

OURO

01 - Nikolly Lopes (Preta)

02 - Isabella Fernandes (Preta)

03 - Maria Eduarda Araújo (Preta)

04 - Tainara Marques (Preta)

05 - Leane Faria (Preta)

06 - Aslanny Costa

07 - Emilly Victoria

08 - Nicolly Desidéria

09 - Maria Eduarda Souza

10 - Rafael Romualdo

11 - Helena Faria

12 - Gabriel Coimbra

13 - Túlio César

14 - Cláudio Henrique

15 - Enzo Duarte

16 - Kaio Moreira

17 - Ana Luísa

18 - Luana Duarte

19 - Alex Santos

20 - Elvis Luiz

21 - Lorrayne Prates

22 - Estér Caetano

23 - Raquel Mendes (Poonsae)

24 - Poliane Grisante (Kiokpa)

PRATA

01 - Eduardo Batista (Preta)

02 - Arthur Ribeiro (Preta)

03 - Isabella Costa (Preta)

04 - Yorrana Souza

05 - Iasmin Meneses

06 - Lívia Abreu

07 - Laura Faria

08 - Arthur Prates

09 - Arthur Caetano

10 - Ysadora Grisante

11 - Isabelle Grisante

12 - Kauane Kathleen

BRONZE

01 - Arliane Santos

02 - David Araújo

03 - Iviny Pereira

04 - Théo Augustus (Preta)

05 - Lara Lima

06 - Estér Caetano (Poonsae)

(*) Atletas que estariam com vagas asseguradas na Seleção Mineira considerando somente a 1ª etapa do Campeonato Mineiro:

01 - Nikolle Lopes

02 - Isabella Fernandes

03 - M. Eduarda Araújo

04 - Tainara Marques

05 - Leane Faria

06 - Eduardo Batista

07 - Arthur Ribeiro

08 - Isabella Costa

(*) São dois atletas por categoria, portanto o primeiro e o segundo colocado em cada uma delas.

Durante os dias de competição em João Monlevade, Ronaldo Marques Barbosa recebeu o prêmio da Federação Mineira de Taekowondo como técnico destaque na temporada 2023 e Tainara de Oliveira Marques também foi premiada como destaque internacional feminino pelo desempenho no ano passado:

Ronaldo Marques Barbosa (à esquerda) e Tainara de Oliveira Marques receberam troféus por desempenho na temporada de 2023. Fotos: Ronaldo Marques.

*Matéria atualizada às 11:07 - 27/03/2024

Vinícius Oliveira e Filipe Felizardo, com informações de Ronaldo Tigre