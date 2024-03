Cruzeiro empata no final e mantém vantagem sobre o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Bruno Fuchs e Hulk marcaram para o Galo na Arena MRV, enquanto Jemerson (contra) e Dinenno, nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes pela Raposa.

A partida decisiva pelo título do Campeonato Mineiro está marcada para domingo (7), no Mineirão. Devido à melhor campanha na fase de grupos, o Cruzeiro precisa apenas de um empate contra o Atlético-MG para conquistar o campeonato.

COMO FOI O JOGO?

O Cruzeiro teve dificuldades jogando com três zagueiros e permitiu que o Atlético-MG dominasse o primeiro tempo. O Galo aproveitou suas chances e saiu na frente com gols de Bruno Fuchs e Hulk. Na segunda etapa, a Raposa foi mais agressiva no ataque e pressionou a saída de bola do Atlético-MG. Foi assim que o Cruzeiro reduziu a desvantagem com um gol contra bizarro de Jemerson. No final, Dinenno empatou o jogo.

O que está por vir?

O próximo compromisso do Atlético-MG será na quinta-feira (4), contra o Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, às 21h, o Cruzeiro enfrentará a Universidad Católica (ECU), fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Veja os gols da partida

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO - IDA (FINAL)

Data e horário: sábado, 30 de março de 2024, às 16h30 (horário de Brasília); Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira;

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

Gols: Gabriel Fuchs e Hulk / Jemerson (contra) e Dinenno

Da Redação com Lance