Democrata enfrenta hoje (15) o Nacional em busca de vantagem na liderança do Módulo II

O Democrata de Sete Lagoas enfrenta o Nacional de Muriaé esta noite (15) pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Módulo II, jogo às 20h no Estádio Soares de Azevedo em Muriaé/MG. O Jacaré vem de três vitórias seguidas na temporada e busca ampliar a vantagem na liderança do seu grupo na competição estadual.

Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC

Na última rodada do Módulo II o Democrata goleou o Tupi por 4 a 0 e assumiu a liderança do grupo A com 4 pontos. O Nacional teve um jogo movimentadíssimo contra o Valeriodoce num placar de 4 a 4 e atualmente é o terceiro colocado do grupo.

Confira a classificação de momento e os jogos da terceira rodada:

Foto: ge.globo.com

Serviço

O que: Nacional x Democrata, 3ª rodada do Mineiro Módulo II 2024

Quando: Quarta 15 de maio, 20h

Onde: Estádio Soares de Azevedo, Muriaé/MG

Transmissão: Rádio Muriaé (Youtube), Rádio Web Novidade (Youtube e site), Rádio Musirama FM 92.1, Rádio Eldorado AM 1300

Além do Módulo II, o Democrata está disputando também o Brasileiro Série D e na segunda-feira (13) venceu o Ipatinga pelo placar de 1 a 1 na Arena do Jacaré.

Na terça 07 de maio também havia vencido o Audax-Rj por 1 a 0 em jogo fora de casa pela Série D.

Mineiro Módulo II

O Mineiro Módulo II é, na prática, o segundo escalão do futebol estadual e tanto o campeão quanto o vice sobem à elite para o ano seguinte.

Em 2024 houve uma mudança na estrutura do torneio, com os 12 times sendo divididos em dois grupos com seis equipes cada. Esses grupos, denominados Grupo A e Grupo B, competirão em partidas de turno e returno dentro de suas respectivas chaves. Aqui está a distribuição dos grupos:

Grupo A: Aymorés (Ubá), Betim, Democrata, Nacional (Muriaé), Tupi (Juiz de Fora) e Valeriodoce (Itabira).

Grupo B: Boa Esporte (Varginha), Caldense (Poços de Caldas, Mamoré (Patos de Minas), North (Montes Claros), URT (Patos de Minas) e Varginha.

Os três melhores colocados de cada grupo avançarão para a fase de triangulares.

Nos triangulares, os clubes serão novamente divididos em dois grupos: um composto pelos times que tiveram as 1ª, 4ª e 6ª melhores campanhas na primeira fase, e o outro formado pelos 2º, 3º e 5º melhores da fase inicial.

Os jogos continuarão a ser disputados em sistema de turno e returno, desta vez dentro dos próprios grupos triangulares. Os dois melhores colocados em cada triangular garantirão o acesso e disputarão a grande final.

Os dois últimos colocados nos Grupos A e B na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivale à série C estadual) da temporada seguinte.

*Matéria atualizada às 12:50 - 15/05/2024

Vinícius Oliveira