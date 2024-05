Pista de BMX do Parque Náutico do Boa Vista é revitalizada

Quem passa pela antiga pista de bicicross no Parque Náutico do Boa Vista não vê bicicletas, mas sim tratores. Em breve os praticantes das várias modalidades de esportes das magrelas terão uma nova pista, mais moderna e adequada para voltar a receber não apenas os atletas, mas também campeonatos.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Luís Felipe Martins Leal é um dos atletas que usam frequentemente o espaço e está esperançoso para reinaugurar a nova pista. "Há pelo menos 20 anos que essa pista vem sofrendo as mesmas alterações, sem passar por um nível de evolução técnica condizente com o esporte hoje. Precisávamos evoluir também. A partir do momento em que você entra no alto rendimento do esporte, você precisa trabalhar nos pequenos detalhes. A partir dessa reforma, tenho certeza que 90% desses detalhes serão supridos e poderemos participar de qualquer campeonato a nível mundial", acredita.

O gerente de Esportes do Município, Ramon Maremoto, espera que em breve a pista volte a receber provas oficiais. "Queremos fomentar o esporte na cidade. Estamos acompanhando esta obra junto com os praticantes e já estamos estudando a realização de uma copa regional para não só desenvolver os praticantes, mas também despertar o interesse nas famílias que queiram usar a pista. Creio que entre 60 e 90 dias a reforma esteja concluída", prevê.

De acordo com Luís, a pista vai atender a vários níveis de ciclistas, desde crianças e suas primeiras pedaladas a atletas de alto rendimento. "É uma pista que suporta vários níveis de várias modalidades. Ela dá base para qualquer modalidade de ciclismo e, por meio dela, o atleta pode adquirir novas técnicas que são fundamentais para o esporte", finaliza Luís.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM