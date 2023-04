Vídeo: Brasileira é espancada nos EUA em ataque motivado por xenofobia

A norte-americana espancou a brasileira no meio das ruas de Massachusetts, nos Estados Unidos, enquanto dizia "Volta para seu país".

Uma brasileira foi vítima de agressão física por uma mulher norte-americana em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira, 29 de março, por causa de preconceito e discriminação. Um vídeo do incidente mostra a agressora, identificada como Michelle Milburn, de 45 anos, gritando para a brasileira em outro veículo para "voltar para o seu país".

A vítima, cuja identidade não foi revelada, descreveu o ataque nas redes sociais, explicando que a agressora a seguiu e depois estacionou seu carro na frente do veículo da brasileira. Durante a agressão, a brasileira perdeu um dente e deslocou um braço. A norte-americana também estaria carregando uma arma branca.

A vítima relatou que não reagiu para proteger seus direitos e que a agressora gritava que, por ser americana, nada aconteceria com ela. Ela foi agredida com socos no rosto, na cabeça e no estômago. A brasileira pediu ajuda em português enquanto era agredida e estava com seus filhos no carro no momento.

A agressora foi presa e passou uma noite na delegacia, pagando uma fiança de aproximadamente R$ 12,6 mil para ser liberada.

Depois da agressão, a brasileira foi levada para um hospital para tratar seus ferimentos. Em entrevista a uma rádio norte-americana, ela disse que ainda se sente abalada e experimenta dor nas costelas sempre que usa cinto de segurança no carro. Ela expressou sua preocupação sobre a crescente ocorrência de casos semelhantes.

