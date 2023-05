Mulher descobre traição de namorado por postagem de desconhecida no Twitter

Uma usuária do Twitter na Argentina, identificada como Dana Reyna, ouviu detalhadamente o que três meninas diziam em um ônibus e decidiu postar em seu perfil que uma pessoa chamada “Nacho” era infiel a “Agostina”.

Foto: Lionel Bonaventure/AFP/JC

“Se seu nome é Agostina e você tem um namorado chamado Nacho, ele te traiu com a Luana, e suas amigas Camila, Antonella e Sofía sabem de tudo e também sabem que Antonella gosta de Nacho. Seus amigos falam muito alto para viajar com gente ralé como eu”, brincou na publicação.

A partir desse momento, o tuíte chegou até Agostina, que, no dia seguinte, respondeu ao post de Dana e contou como ocorreu o caso que a teve como principal vítima.

“Pronto, gente! Não procurem mais, sou eu a traída”, publicou o perfil que afirmava ser Agostina. “Camila é minha melhor amiga. Ultimamente começamos a sair com eles porque a Sofi é namorada do Facu (amigo do meu namorado). Cami tinha uma vibe boa com as meninas, e eu sempre sentia algo estranho, claro. Elas estavam me sacaneando, e todo mundo sabia disso, menos eu.

À publicação, Agostina anexou capturas de tela de uma conversa no WhatsApp com Nacho, a quem explicou, em um primeiro momento, que a semelhança dos “persongens” da postagem a levou a desconfiar, e, depois, enviou a ele o link da publicação.

A partir desse momento, a criadora do post resolveu consolar Agostina, contando tudo o que tinha vivido desde que soube que um namorado a tinha traído.

“Rainha: ele te perdeu, não merecia mais de você, e mesmo que pareça feio, fico feliz que o tweet tenha chegado para que você não seja mais enganada. Qualquer coisa que precisar, fale comigo”, disse.

Sem contar como ficou sabendo da infidelidade do companheiro, Agostina voltou a responder à publicação e explicou, em tom de brincadeira, a “solidão” em que se encontrava: “O poder da fofoca, haha. Vamos, eu falo com você sobre qualquer coisa. Não tenho mais namorado nem amigos”.

Além do Twitter, a história também viralizou no TikTok, com diversos perfis se comovendo com os relatos: “Olha, pra ter esses amigos, é melhor não ter. Embora esta rede seja fantástica para algumas coisas, aqui vários de nós queremos ser seus amigos. Então você não está sozinha!”, publicou um perfil. “Calma, daqui pra frente novas oportunidades e coisas boas vão aparecer, muita energia boa pra você”, disse outro.

Com O Globo e La Nación