Brasileira é presa nos EUA suspeita de matar homem a tiros; ela alega legítima defesa

Uma brasileira de 23 anos, identificada como Juliana Peres Magalhães, foi detida no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, sob suspeita de homicídio. Juliana, que trabalhava como babá e residia na casa de um casal norte-americano para cuidar de sua filha, está envolvida em um incidente que resultou na morte de um homem e da proprietária da residência, Christine Banfield.

Foto: Divulgação/ Departamento de Polícia de Fairfax - Virginia

Os eventos ocorreram em 24 de fevereiro, quando um homem identificado como Joseph Ryan, de 39 anos, teria invadido a residência do casal. Posteriormente, ele foi encontrado morto. A própria dona da casa, Christine Banfield, de 37 anos, empregadora de Juliana, também foi encontrada morta, vítima de esfaqueamento.

A detenção de Juliana ocorreu na última quinta-feira (19), após a conclusão das investigações realizadas pelo departamento de polícia. No entanto, os detalhes precisos sobre como o crime ocorreu ainda não foram divulgados.

A polícia informou que recebeu uma ligação de Juliana a partir de seu celular às 7h53 no dia do incidente, mas a chamada foi abruptamente interrompida. Treze minutos depois, Juliana entrou novamente em contato com a polícia, alegando que alguém havia ferido sua amiga. Posteriormente, Brendan Banfield, marido de Christine, assumiu a ligação e afirmou que encontrou a esposa "no quarto, após levar facadas" e que ele havia disparado contra Joseph Ryan. Após investigações, a polícia concluiu que Juliana efetuou diversos disparos contra o invasor, mas não estava envolvida na morte de sua empregadora, contradizendo a informação inicial fornecida por Brendan à polícia.

Não havendo sinais de arrombamento na residência, que é uma propriedade avaliada em R$5,2 milhões, a polícia suspeita que Joseph Ryan poderia ser conhecido de Christine. O marido de Christine, Brendan, que é agente do FBI, recusou-se a prestar depoimento.

Juliana foi presa sob acusações de homicídio doloso e está detida no Centro de Detenção de Adultos do condado. Não há previsão de fiança ou agendamento de julgamento no momento.

Versão de Juliana

Segundo a mãe de Juliana, Marina Peres Souza, em entrevista à Folha de São Paulo, sua filha morava nos Estados Unidos há dois anos. De acordo com Marina, Juliana relatou que, ao chegar à residência, avistou um homem entrando, o que a deixou assustada. Ela então telefonou para seu empregador.

Juliana aguardou a chegada de Brendan para entrar na casa, onde ambos encontraram Christine ferida. Uma briga se desencadeou quando descobriram Joseph Ryan na residência, que, segundo informações, era um ex-namorado de Christine. Juliana alega que atirou no homem em legítima defesa, com o intuito de proteger a si mesma e a família.

Marina relatou: "Ela me falou que o caso tinha sido arquivado, e que a polícia tinha concluído que quem matou a Christine foi o Ryan, porque eles eram ex-companheiros. E aí a gente ficou sabendo uns dois dias antes da prisão que eles estavam investigando [ela]. Eles emboscaram ela na quinta-feira antes do trabalho."

