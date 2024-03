Vinhos encalham e levam agricultores a destruir plantações e mudar de ramo

Em uma reviravolta surpreendente, agricultores estão abandonando o cultivo de uvas e destruindo suas plantações devido ao excesso de vinho no mercado. A produção mundial de vinho em 2023 foi a mais baixa em 60 anos, mas ainda assim, a bebida está sobrando.

Foto: Reprodução / Internet

Um exemplo é o produtor australiano de uvas Tony Townsend, que destruiu metade de sua vinha de 14 hectares no ano passado. Apesar de suas plantações estarem saudáveis e repletas, ele estimou que teria perdido cerca de 35 mil dólares australianos (US$ 23 mil ou R$ 114,58 mil) se tivesse colhido as uvas.

Townsend reside em Riverland, no sul da Austrália, uma região que produz cerca de um terço da produção nacional de vinho. Desde 2020, uma combinação de aumento de custos impulsionados pela Covid-19 e tarifas chinesas resultou em um excesso de oferta e queda de preços no país.

A situação é semelhante em todo o mundo. Embora a produção mundial de 2023 tenha sido a mais baixa em 60 anos, há um excesso de vinho no mercado, indicando que a demanda está caindo ainda mais rapidamente. A indústria atingiu um ponto de inflexão à medida que os padrões de consumo mudam e as condições econômicas desanimadoras parecem que vieram para ficar.

Na Califórnia, EUA, a situação é descrita como “um dos piores desequilíbrios entre demanda e oferta que vimos em 30 anos”. Enquanto isso, a Austrália produziu a menor quantidade de vinho em 15 anos na temporada 2022-23, mas ainda mantém estoques altos.

Além da Covid, os custos de insumos como combustível e fertilizantes aumentaram devido à guerra na Ucrânia e os prêmios de seguro estão aumentando devido às mudanças climáticas. Esses fatores estão levando muitos agricultores a reconsiderar seu envolvimento na indústria do vinho.

da redação com Folha de S. Paulo