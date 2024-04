Biden sugere que tio foi comido por canibais e gera crise com Papua-Nova Guiné

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, provocou controvérsia ao insinuar que canibais em Papua-Nova Guiné teriam comido seu tio, Ambrose Finnegan Junior, um aviador do Corpo Aéreo do Exército dos EUA, após a queda do avião em que ele estava durante a Segunda Guerra Mundial. As declarações de Biden foram feitas durante um discurso sobre tarifas de aço e alumínio em Pittsburgh, além de ter repetido a história durante uma visita ao memorial de Scranton, no dia 17 de abril.

Embora não tenha apresentado provas, Biden mencionou o incidente para criticar o ex-presidente Donald Trump, alegando que este teria desrespeitado os soldados mortos em combate, chamando-os de "otários" e "perdedores", uma acusação negada por Trump.

As declarações de Biden geraram indignação em Papua-Nova Guiné, com o primeiro-ministro James Marape acusando-o de menosprezar o país. Marape afirmou que, embora as observações de Biden possam ter sido um equívoco linguístico, seu país não merece ser rotulado dessa maneira.

O primeiro-ministro destacou que a Segunda Guerra Mundial não foi provocada pelo povo de Papua-Nova Guiné e reiterou o pedido para que os EUA localizem os seus soldados mortos de guerra nas selvas do país e ajudem na remoção dos destroços da guerra.

As declarações de Marape foram feitas no mesmo dia em que ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, para discutir a construção de relações mais estreitas. Isso é significativo, pois Papua-Nova Guiné desempenha um papel fundamental em uma eventual estratégia de "cordão de isolamento" da China em caso de guerra. Os EUA buscam uma parceria estratégica com o país, e Marape já visitou a Casa Branca duas vezes desde que assumiu o cargo em 2019.

