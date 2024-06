Família de Sete Lagoas é alvo de extorsão após filha ser ameaçada por traficantes

Uma família residente no distrito de Silva Xávier em Sete Lagoas vive momentos de terror após a filha adolescente desaparecer e ser ameaçada por traficantes. O caso, que teve início no dia 28 de maio, quando a jovem de 16 anos saiu de casa sem avisar e só deu notícias quatro dias depois.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo o relato dos pais, a adolescente teria entrado em contato no dia 1º de junho, informando que estava em Jaboticatubas e que estava sendo ameaçada por traficantes devido a uma dívida relacionada a armas apreendidas pela polícia. Desesperados, os pais providenciaram um táxi para que a filha seguisse até Belo Horizonte, onde reside um parente, e a acompanharam até a rodoviária para embarcar em um ônibus com destino à casa de outros familiares.

No entanto, no dia 5 de junho, três homens em um veículo não identificado surgiram na casa da família procurando pela adolescente. Os indivíduos, acusavam a jovem de ser responsável por um prejuízo de R$ 14 mil e exigiram o pagamento da dívida. Diante das ameaças, os pais, que não possuem condições financeiras para arcar com o valor, entraram em contato com a Polícia.

As equipes policiais, ao chegarem no local, coletaram informações e realizaram buscas na região, mas até o momento não conseguiram identificar os suspeitos. Como medida de segurança, foi oferecido escolta policial para a família, caso desejem deixar a residência, e orientou-os sobre medidas de proteção contra futuras ameaças.

Da redação com informações do 19ºBPM- ASCOM