Jovem é morto por engano enquanto assistia jogo de futebol em Corinto

Um jovem de 18 anos morreu baleado por engano enquanto assistia a uma partida de futebol em Corinto nesse domingo (14). Um amigo da vítima, que foi tirar satisfação com amigo do autor dos disparos, acabou ferido com golpes de facão.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo em um campo de futebol no bairro São João e que no local acontecia uma partida. Durante o jogo, o suspeito de 18 anos chegou ao local e efetuou aproximadamente quatro disparos de arma de fogo com o intuito de alvejar um indivíduo que estaria jogando, mas atingiu a vítima que estava na beira do campo.

O jovem foi socorrido por testemunhas ao pronto socorro, mas não resistiu e morreu. Um amigo da vítima que estava no campo, foi até a residência do autor para tirar satisfação com ele sobre o ocorrido, porém ele não estava. A testemunha, então, foi até o bairro Santa Clara, na casa de um amigo do autor disparos, para perguntar sobre onde o suspeito estava e o que ele sabia do fato. A discussão inicial evoluiu para vias de fato e o amigo do autor dos disparos pegou um facão, atingindo o colega da vítima na mão esquerda e na região da cintura.

Após os golpes, o homem de 26 anos foi levado ao Pronto Atendimento Municipal, onde foi atendido e encaminhado para atendimento especializado na cidade de Curvelo. Nem o autor dos disparos nem o autor dos golpes de facão foram encontrados. O corpo do jovem atingido no campo foi liberado ao IML após perícia.

