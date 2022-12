Homem leva facada no rosto durante a noite de Natal em Paraopeba

Uma mulher de 40 anos esfaqueou um indivíduo de 45 anos na noite de Natal no bairro Dom Bosco, em Paraopeba. Esta foi a segunda ocorrência de lesão por arma branca na região.

Foto: Wallace Martins / D.A. Press / Ilustração

A vítima estava bebendo na calçada com a mulher. Ele pediu para que ela buscasse mais bebidas e ela prontamente se recusou, o golpeando com a arma branco no rosto do homem. Com corte no supercílio esquerdo, ele foi encaminhado para o pronto-atendimento da cidade. A mulher não foi encontrada.

Horas mais tarde, em Sete Lagoas, um outro homem foi vítima de corte por faca, desta vez no peito, quando tentava separar uma briga no bairro Verde Vale. Por sorte, o ferimento foi superficial.

Da redação com 25º BPM