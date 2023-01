Homem é preso por imobilizar esposa para que vizinho a estuprasse na virada do ano

Dois homens foram presos em flagrante por imobilizar e estuprar a esposa de um deles em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de SP. O crime ocorreu no sábado (31), enquanto aguardavam a virada do ano. Um boletim de ocorrência por estupro foi registrado.

Vítima de estupro passou por atendimento médico na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) — Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 43 anos, foi imobilizada pelo companheiro para que o amigo, que é vizinho do casal, a violentasse sexualmente. A PM foi acionada pelo filho da mulher.

Os dois homens foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos (SP). Questionada, a Polícia Civil não informou o resultado da audiência de custódia. O nome dos suspeitos não foi informado.

A vítima passou por atendimento médico na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo e liberada em seguida. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o crime.

