Mulher furta objetos de supermercado alegando problemas financeiros e psicológicos em Sete Lagoas

Alegando problemas finaceiros e psicológicos, uma mulher tentou furtar produtos de um supermercado na Rua Professor Abeylard, em Sete Lagoas. Ela foi detida.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com os funcionários do estabelecimento, ela estaria colocando os produtos em uma bolsa e, para disfarce, acabou pagando no caixa apenas um objeto. Como sua ação foi percebida pelos trabalhadores, eles a abordaram após sua saída do supermercado.

A Polícia Militar foi acionada. A autora foi levada para um local reservado no estabelecimento. Ela assumiu o furto e alegou dificuldades financeiras e uma situação psicológica difícil, mas, ela foi encaminhada para a delegacia.

O caso aconteceu na última quarta-feira (4).

