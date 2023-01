Ladrões que assaltaram morador do Mangabeiras são presos no Planalto

A Polícia Militar prendeu os três homens envolvidos em um assalto no bairro Mangabeiras na madrugada de quarta-feira (25). Os suspeitos estavam em uma casa no Planalto com os materiais roubados.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O rastreio da corporação aconteceu logo após o crime. Após a informação de que estavam em um imóvel em um bairro mais afastado, eles foram até lá. Na casa conseguiram interceptar o trio com os objetos levados da casa. No local foi apreendido também uma arma de fogo.

O crime

A ação iniciou quando o trio rendeu um taxista, que foi colocado no banco de trás do carro que dirigia enquanto os criminosos rumaram sentido Mangabeiras. Ao chegar lá, viram a vítima adentrando em um carro. Ele foi rendido pelos criminosos e, juntamente com o taxista, foram amarrados.

Os criminosos levaram diversos objetos da casa, incluindo R$ 5 mil, televisores, dentre outros, em um Chevrolet Cruze que pertencia a vítima. Uma motocicleta também foi roubada.

Da redação com 25º BPM