Briga em bar de Nova Lima resulta em morte após duas colisões entre agressor e vítima

O suspeito ficou irritado com a vítima e declarou: "Por mais que o passeio seja amplo, ele sempre acaba esbarrando em mim".

Foto: PMMG/Divulgação

Um homem de 34 anos foi fatalmente ferido com uma facada no abdômen após colidir com outro homem em um bar no bairro Jardim Canadá na noite de terça-feira (28). O suspeito, um homem de 36 anos, teria gritado para a vítima "cuidado onde anda" antes de esfaqueá-la.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito estava bebendo no bar quando acidentalmente esbarrou na vítima na calçada do estabelecimento. Mais tarde, dentro do bar, os dois se chocaram novamente e uma discussão se iniciou. Foi nesse momento que o suspeito foi até o seu veículo, pegou uma faca e retornou ao bar, atingindo o homem no abdômen antes de fugir do local.

A vítima foi levada pelo irmão até a UPA do bairro, mas acabou não sobrevivendo ao ferimento. O suspeito foi encontrado pelos policiais em seu carro na região e foi preso em flagrante. A faca utilizada no crime, bem como um simulacro de arma e um celular, foram encontrados no porta-objetos do carro e apreendidos. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital.

Da redação, com O Tempo.