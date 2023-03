Polícia Militar realiza apreensão de arma de fogo em residência no bairro Santa Luzia

Suspeito de agressão é detido e encaminhado à delegacia após a polícia encontrar a arma durante busca em sua residência.

Foto: Divulgação/25º BPM

Na madrugada de quarta-feira, 08, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de agressão com arma de fogo no bairro Santa Luzia. De acordo com as informações, um indivíduo teria utilizado uma arma para agredir outra pessoa na Rua Santa Bárbara. Os policiais militares foram até a residência do suspeito, que negou a acusação, mas confirmou ser proprietário de uma arma de fogo artesanal do tipo polveira.

Durante a busca no imóvel, a arma foi encontrada pelos militares, que prenderam o autor e o levaram para a Delegacia de Polícia juntamente com a arma apreendida. A vítima da agressão apresentava um corte na cabeça e foi encaminhada para atendimento médico.

A ação foi realizada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar.

Da redação.