Morador denuncia mulher batendo em criança com pedaço de pau no meio da rua em Betim

Um vídeo gravado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite da última segunda-feira (20), e que circula nas redes sociais, está revoltando as pessoas em função da brutalidade.

Foto: Reprodução/Internet

Nas imagens, uma mulher é flagrada por um morador, na rua José Gomes de Castro, no bairro Guanabara, batendo em uma criança com o que seria um pedaço de pau ou uma vara. A criança, aos gritos, tenta se esquivar, se escondendo atrás de outra mulher, mas acaba sendo atingida nas pernas.

A pessoa que gravou o vídeo, que pediu para não ser identificada, contou que não é a primeira vez que a mulher “agride” a criança. Ela diz que decidiu gravar as imagens para que as autoridades tomem algum tipo de providência. “Essa mulher mudou-se para o bairro tem pouco tempo. Acho que a criança fica na casa da mãe dela e, todos os dias, quando ela vem buscá-la, a criança grita e chora para não ir embora com ela. A gente fica pensando o que essa mulher deve fazer com essa criança dentro de casa pra ela agir assim? Queremos que haja uma investigação das autoridades. Isso é agressão. Estamos revoltados”, solicita a pessoa.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas não há nenhum boletim de ocorrência registrado sobre o caso. O Tempo Betim também entrou em contato com a Prefeitura de Betim para saber se o órgão recebeu alguma denúncia sobre o fato e aguarda retorno.

