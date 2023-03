Autor de tiros em frente a boate em Sete Lagoas é apreendido pela polícia

O menor foi abordado pela polícia em um Fiat/Pálio cinza, acompanhado de duas mulheres, e confessou ter efetuado os disparos; arma e munições foram apreendidas e entregues na delegacia.

Foto: Marcelino Neto/O Câmera

Um jovem de 17 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27) em Sete Lagoas, no bairro das Indústrias, após efetuar disparos de arma de fogo em frente a uma boate chamada "El Loko". Segundo informações da polícia, o adolescente foi detido por volta das 4h da manhã após denúncias ao número 190.

Ao chegar no local, os militares avistaram um Fiat/Pálio cinza estacionado próximo a um camelódromo, com dois homens e duas mulheres próximos. Ao perceberem a aproximação da viatura, as quatro pessoas embarcaram no veículo e tentaram fugir, mas foram abordados pelos policiais.

Durante a revista, foi constatado que o condutor do veículo era inabilitado e nada de ilícito foi encontrado com as duas mulheres. No entanto, o outro passageiro admitiu ter efetuado os disparos e informou o local onde teria escondido a arma, um revólver calibre .38 com três estojos deflagrados.

O veículo foi entregue a um motorista habilitado e o autor inabilitado recebeu uma autuação de trânsito. Já a arma de fogo e as munições foram apreendidas e entregues na Delegacia de Polícia. O adolescente foi detido por porte ilegal de arma de fogo e por efetuar disparos em via pública, crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Da redação