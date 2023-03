Moradora de Sete Lagoas desaparece e família pede ajuda da população

Sintia Aparecida de Moura, de 30 anos, foi vista pela última vez na casa de uma amiga e desde então não retornou para casa, deixando familiares preocupados e mobilizando a Polícia Militar para as buscas.

Foto: Divulgação

Os moradores do bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, estão apreensivos com o desaparecimento de Sintia Aparecida de Moura, de 30 anos. De acordo com a família, a última vez que ela foi vista foi na casa de uma amiga, por volta das 16h do dia 23 de março de 2023.

Desde então, a família tem tentado entrar em contato com Sintia sem sucesso e está extremamente preocupada com a situação. A Polícia Militar já foi informada sobre o desaparecimento e está realizando buscas para encontrar a mulher.

A família está pedindo a colaboração da população para ajudar a encontrá-la. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Sintia deve ser repassada à polícia através do número 190 ou para os números de contato da família: (31) 99889-4413 ou (31) 99855-3730.

A situação é angustiante para a família e amigos, que esperam ansiosamente por notícias sobre o paradeiro de Sintia.

