Homem é preso por agredir companheira e portar drogas em Sete Lagoas

Durante ação da Polícia Militar, foram encontrados materiais relacionados ao tráfico de drogas no imóvel e veículo do agressor. A vítima acionou a polícia informando a agressão no bairro das Indústrias.

Imagem: Divulgação/25ºBPM

Um indivíduo foi preso na noite de ontem (30) em Sete Lagoas, Minas Gerais, após agredir sua companheira. A vítima acionou a Polícia Militar informando que estava sendo agredida pelo seu parceiro na Rua Raimundo Maximiliano Soares, no bairro das Indústrias. A polícia prontamente chegou ao local e efetuou a prisão do agressor, de 32 anos.

Além disso, durante buscas realizadas no imóvel e no veículo do indivíduo, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, como uma barra e uma porção de maconha, uma porção de cocaína, plástico filme para embalar a droga e duas balanças de precisão. O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

A agressão contra a companheira e o envolvimento com drogas levaram à prisão do indivíduo, que agora está à disposição da justiça. A polícia segue investigando o caso e reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica e tráfico de drogas.

Da redação