Menor é apreendido em pleno ato de tráfico de drogas em Paraopeba

Um menor de 15 anos foi detido no último sábado (15) no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Paraopeba, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O menor estava na companhia de um outro autor (23 anos) em uma casa que servia como boca-de-fumo. Com o indivíduo foi encontrado um pedaço de maconha - o infrator assumiu que tinha vendido o entorpecente para o homem e que teria mais drogas pela casa.

Lá, foi econtrado em uma sacola no quintal 23 buchas e um pedaço de maconha, além de cocaína, uma balança de precisão e uma faca para fracionar entorpeentes. Na geladeira da casa, mais um pedaço de maconha foi achado; já no quarto do menor, R$ 666 em dinheiro vivo foi coletado - de acordo com a PM, advindos do tráfico de drogas.

O menor foi apreendido em flagrante e o indivíduo que o acompanhava também foi preso, encaminhados para a delegacia.

Da redação com 25º BPM