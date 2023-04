Confusão em festa de Pirapama: menor é acusado de golpear jovem com canivete

Um menor de 16 anos é suspeito de golpear com canivete um jovem de 20 anos na zona rural de Santana de Pirapama. A vítima foi levada para o pronto socorro local.

Foto ilustrativa / TecleMídia.com.br

O crime aconteceu em um evento esportivo no local. O organizador do evento foi procurado pela Políca Militar, e relatou que não tinha alvará para a realização do evento. O menor não foi encontrado, tampouco a arma do crime.

Ainda de acordo com o organizador, ele viu a movimentação após o ato, relatando que o suspeito reclamava de uma agressão da vítima, enquanto a mesma entrava em um bar, já ferido.

Da redação