Polícia Civil abre licitação para reforma e manutenção de unidades; Sete Lagoas e cidades da região participam

A Polícia Civil de Minas Gerais irá contratar por meio de pregão empresas para realizar serviços de manutenção e reparos nos imóveis pertencentes à corporação em todo o estado. O 19º Departamento, sediado em Sete Lagoas, também participará da licitação.

O edital de licitação pode ser VISTO AQUI.

As unidades passarão por "manuteção preventiva, corretiva, instalações, adaptações, recuperação e modernização nos imóveis da Polícia Civil de Minas Gerais localizados no Interior do Estado". Em Sete Lagoas, a sede da delegacia regional, além das unidades no bairro Santa Luzia, Jardim Arizona e do DAJEC, na rua Senhor dos Passos.

O pregão, que é na modalidade eletrônica, será no dia 10 de maio, às 9h. As empresas interessadas podem se cadastrar através do Portal de Compras do Governo de Minas.

Vejam a lista de unidades da 19ª Departamento de Polícia Civil participantes do processo:

1 Sede Deprtamento Praça Barão do Rio Branco, 216, Centro Sete Lagoas

2 1ªDRPC/Sete Lagoas Rua Rui Brabosa, 157, Santa Helena, Sete Lagoas

3 15ª e 16ª Depol. Rua José Duarte de Paiva, 579, Santa Luzia

4 DEAM Rua Jovelino Lanza, 1316, Jardim Arizona, Sete Lagoas

5 PML Cruzamento das Ruas Jovelino Laza com Rua Rubens

Rodrigues dos Santos, Jardim Arizona, Sete Lagoas

6 DAJEC Rua Senhor dos Passos, 95, Centro, Sete Lagoas

7 Depol de Paraopeba Av. Rio de Janeiro, 301, Centro, Paraopeba

8 Depol de Caetanópolis Av. Bernardo Mascarenhas, 44, Centro, Caetanópolis

9 Depol de Cordisburgo Rua Geraldino Rocha, 676, Centro, Cordisburgo

10 Depol de Santana de Pirapama Rua São José, 57, Centro, Santana de Pirapama

11 Depol de Jequitibá Rodovia MG 238, nº 189, Jequitibá

12 Depol de Baldim Rua Nossa Senhora de Lourdes, 200, Centro, Baldim

13 Depol de Funilândia Rua Tristão Vieira, 178, Centro, Funilândia

14 Depol de Fortuna de Minas Rua Alvorada, 430, Centro, Fortuna de Minas

15 Depol de Cachoeira da Prata Rua Padre José de Freitas, 172, Centro, Cachoeira da Prata

16 Depol de Inhaúma Rua Inhaúma Velha, 64, Inhaúma

17 2ªDRPC/Pedro Leopoldo Rua Francisca Martins, 96, Progresso, Pedro Leopoldo

18 Depol de Matozinhos Av. André Favaleli, 98, da Estação, Matozinhos

19 Depol de Prudente de Morais Av. Brasília, 590, Centro, Prudente de Morais

Da redação