Jovem é executado a tiros em praça do bairro Interlagos nesta quinta

Um jovem de 17 anos, ainda com identidade a confirmar, foi morto a tiros no fim da tarde desta quinta-feira (18) na Praça Cristina Leão Ferreira, no bairro Interlagos. No momento do crime havia grande movimento de pessoas na rua.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência ainda está sendo apurada: informações de pessoas que estavam pelo local é de que a vítima estava no local e foi atingida por, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. A identidade dos atiradores é desconhecida.

A perícia da Polícia Civil está no local do crime.

Matéria em atualização

Da redação