Polícia apreende suspeito de atirar contra homem no bairro São João

Além do assassinato ocorrido em plena luz do dia na Praça Cristina Leão Ferreira, no bairro Interlagos nessa quinta (18), ocorreu uma outra tentativa de homicídio em Sete Lagoas - esta no bairro São João. Uma pessoa foi apreendida.

Diogo Silva Carvalho, conhecido como Rabicó (idade não informada) foi alvejado com dois disparos de arma de fogo na pedreira que existe no bairro. Policiais militares foram até o local e o encontraram caído, próximo a uma vegetação. De acordo com a Polícia Militar, Rabicó conseguiu identificar o suspeito do crime e seu paradeiro.

Dali, os agentes foram em busca de Gustavo Barbosa de Freitas, que residiria no Beco Ipanema (de acordo com as informações da vítima). O autor foi encontrado após rastreio, sendo apreendido. Não foi informada a motivação do crime.

Da redação com 25º BPM