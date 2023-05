Ex-companheiro cumpre ameaça e assassina mulher em Mesquita, MG

Um homem de 50 anos foi preso após matar sua ex-companheira, uma mulher de 42 anos, na noite dessa quinta-feira (25) em Mesquita, no Vale do Aço. A vítima foi encontrada por vizinhos no povoado Barra Grande, apresentando ferimentos causados por faca.

Foto: Ilustrativa/PMMG

Após receberem um chamado, a Polícia Militar dirigiu-se ao Hospital Márcio Cunha (HMC), onde foi informada de que uma mulher havia chegado ao local já sem vida, vítima de múltiplas perfurações causadas por uma faca. Ela foi inicialmente socorrida pela ambulância do município de Mesquita e encaminhada ao centro médico em Ipatinga.

Segundo relatos de testemunhas, a mulher foi atacada pelo seu ex-companheiro, que a golpeou repetidamente com uma faca. Após o crime, o agressor fugiu do local, deixando a vítima caída na rua principal do distrito.

Familiares da mulher afirmaram que ela estava separada do agressor há mais de 1 ano e que ele havia feito ameaças de morte anteriormente. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. Após diligências, a Polícia Militar localizou e prendeu o autor do crime. Com ele, foram apreendidos a faca utilizada no homicídio, dois celulares e a quantia de R$ 45.

Da redação com O Tempo