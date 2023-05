Operação policial resulta em prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Sete Lagoas

Na noite de ontem (26), uma operação policial em Sete Lagoas resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e no confiscamento de uma arma de fogo. A ação foi desencadeada após uma denúncia de um suspeito armado nas proximidades do 25º Batalhão. Após uma perseguição policial, os indivíduos foram capturados e os itens ilícitos, incluindo um revólver calibre .32 e buchas de maconha, foram apreendidos.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Nesta sexta-feira (26), por volta das 21:00h, uma operação policial foi desencadeada na Av. Prefeito Alberto Moura, 243, localizada na Nova Cidade, em Sete Lagoas. A ação fazia parte do Plano de Ação da 192ª Companhia, que recebeu uma denúncia de um indivíduo armado nas proximidades do 25º Batalhão.

O Comando Tático e o Comandante de Policiamento Urbano (CPU) organizaram uma operação conjunta com outras Viaturas de Patrulhamento (VPs), visando cercar as ruas adjacentes. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos, já conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas, tentaram fugir em direção à Rua República Dominicana. No entanto, foram perseguidos, alcançados e detidos pelas equipes policiais.

A ação resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão dos seguintes itens: um revólver calibre .32, cinco munições do mesmo calibre, três buchas de maconha,

R$185,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Da redação