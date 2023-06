Polícia realiza prisão de indivíduo com mandado em aberto no centro de Pedro Leopoldo

No último sábado, uma ação policial no centro de Pedro Leopoldo decorreu do cumprimento de um mandado de prisão contra um indivíduo conhecido como "Pombo"

No último sábado, dia 27, no centro da cidade de Pedro Leopoldo, uma ação policial resultou no cumprimento de um mandado de prisão. A equipe de Prevenção e Repressão de Crimes na região central, conhecida como PPVD, abordou um indivíduo conhecido pelo apelido de "Pombo" durante uma operação. Após consulta, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O motivo da prisão foi o porte ilegal de arma, uma infração grave que levou à detenção do indivíduo. Essa ação faz parte dos esforços das autoridades locais em combater a criminalidade e manter a segurança na região.

