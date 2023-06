Sete Lagoas: operação conjunta resulta na retirada de entorpecentes das ruas e na apreensão de adolescente

No último sábado, dia 27, a Polícia Militar de Sete Lagoas conseguiu êxito no combate ao tráfico ilícito de drogas em uma operação conjunta. As guarnições do Tático Móvel, a Rocca da 3ª Companhia da Polícia Militar e o cão farejador Tanus atuaram em conjunto no bairro Vista Alegre. Durante uma ação, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico.

Foto: Divulgação/19ª RPM

A ação, que visava coibir as atividades criminosas na região, resultou na prisão de um menor de idade, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades. Além disso, um número considerável de entorpecentes foi retirado de circulação, trazendo um impacto significativo para a segurança pública.

Entre os materiais compreendidos estão 25 pedras de crack, comumente utilizadas como droga sintética, 70 buchas de maconha, conhecidas popularmente como cannabis, e 46 pinos de cocaína, substância altamente viciante e ilegal. Essa operação, portanto, representa um duro golpe contra a atuação dos traficantes na área.

As autoridades responsáveis ​​enfatizaram a importância da colaboração da população para o cumprimento de tais ações. A Polícia Militar destacou que denúncias anônimas e informações fornecidas pela comunidade são fundamentais para o sucesso no combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.

