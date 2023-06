Idoso de 91 anos pagava R$ 2 para abusar de criança no Norte de Minas

Um caso de abuso sexual chocou a cidade de São Francisco, localizada no Norte de Minas, quando um idoso de 91 anos foi preso no último domingo (11), sob a suspeita de abusar de uma criança de apenas 9 anos. O crime ocorreu antes da menina ir para a missa com sua família, deixando todos consternados e indignados com a crueldade do ato.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a irmã mais velha da vítima começou a questionar a criança sobre o motivo de sua frequência na casa do idoso. Apreensiva, a menina revelou que o idoso "dava dinheiro a ela para tocar suas partes íntimas" e que isso vinha acontecendo "há alguns dias, inclusive na manhã desse domingo".

O alerta foi dado pela amiga da irmã mais velha, que testemunhou a criança na casa do idoso. A partir disso, a irmã mais velha tomou a iniciativa de questionar a vítima, e as revelações chocantes vieram à tona. O idoso, por sua vez, ao ser levado à delegacia, admitiu que a menina frequentava sua casa e que lhe dava dinheiro.

Durante o depoimento, uma das filhas do idoso compareceu à delegacia e confrontou o pai sobre o ocorrido. Ele alegou fazer as coisas "por inocência". A filha do suspeito informou às autoridades que seu pai possui um histórico de abuso infantil, tendo inclusive abusado de uma de suas próprias filhas no passado. Apesar de não conhecer a vítima, a filha acredita na veracidade da denúncia, uma vez que o pai já havia sido alertado pela família sobre a gravidade do crime, mas "sempre volta a praticar novos abusos". Essa informação foi documentada no boletim de ocorrência.

A mãe da criança relatou que, no domingo, antes de sair para a missa com a família, a menina de 9 anos foi convidada pelo idoso a visitar sua casa. No local, o suspeito teria repetidamente tocado os seios e a genitália da vítima, entregando-lhe R$ 2 como "pagamento" pelo abuso.

O idoso foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e já possui um inquérito em andamento por abuso contra uma de suas filhas.

Da redação com O Tempo