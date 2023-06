Avô é acusado de abusar sexualmente da neta de 1 ano durante celebração familiar em Lagoa Santa

A polícia está conduzindo uma investigação sobre uma séria denúncia de abuso sexual envolvendo uma pessoa vulnerável em Lagoa Santa. O incidente ocorreu durante uma festa familiar na última sexta-feira (9) e foi relatado por uma testemunha apenas nesta terça-feira (13).

Foto: Reprodução/Internet

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher de 25 anos procurou a Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa com sua filha de 1 ano e 6 meses, alegando suspeitas de abuso por parte do avô da criança, de 41 anos.

Após exames médicos, foram encontradas lesões na genitália da criança, que foi então encaminhada para o Hospital Odilon Behrens. A mãe relatou que, no dia em questão, por volta das 23h, estava em casa com amigos e familiares, incluindo seu pai. Ela decidiu sair com seu namorado para "dar uma volta", deixando a filha e outro filho sob os cuidados do avô e de uma amiga, também de 41 anos.

Ao retornar algumas horas depois, a mulher não encontrou ninguém em casa, e as crianças acabaram dormindo na residência da amiga. No sábado, dia 10, ao trocar a fralda da menina, a mãe notou sangramento em suas partes íntimas. Ela questionou a amiga sobre o ocorrido, e esta alegou suspeitar de uma infecção urinária. Como o sangramento persistiu, a mãe confrontou a amiga novamente, e foi então que ela revelou detalhes chocantes do caso.

Segundo a testemunha, ela estava na casa da amiga com a intenção de "ficar com o pai dela", mas não houve relação sexual entre eles. Em determinado momento, a mulher foi ao banheiro e, ao não encontrar o homem na sala, foi procurá-lo no quarto. Foi nesse momento que ela o flagrou ajoelhado com as mãos dentro da calcinha da criança. O homem teria ficado surpreso, enquanto a mulher, assustada, pegou as crianças e saiu imediatamente. Somente nesta terça-feira, ela teve coragem de contar tudo à amiga, quando procuraram o hospital.

A mãe da criança revelou aos policiais que foi abusada pelo pai até os 16 anos. Ele tocava suas partes íntimas enquanto se masturbava, mas ela não denunciou o caso "por medo e por se sentir constrangida".

O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar em sua residência. Ele admitiu ter consumido drogas e bebidas na casa da filha e afirmou que, quando ficou sozinho com a amiga dela, de 41 anos, teria combinado um encontro com ela, mas sem sucesso. Além disso, ele acusou a mulher de realizar transferências por PIX sem seu consentimento. Sobre o estupro, o homem negou veementemente ter praticado tal ato.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagoa Santa.

Da redação com O Tempo