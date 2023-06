Sete dias depois, carro furtado é encontrado abandonado em matagal de Sete Lagoas

Um veículo com queixa de furto foi encontrado no último sábado (17) em uma área de mata no bairro Quintas da Varginha, em Sete Lagoas - o automóvel tinha sido levado sete dias antes da descoberta.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As informações são do site Por Dentro de Tudo. Não há informações se o veículo teve alguma avaria ou peças retiradas - ele tinha sido furtado na Rua Chico Sacristão, no Cannan, onde estava estacionado.

A Polícia Militar aponta que está na busca de encontrar os suspeitos do crime e da motivação do abandono do carro no matagal.

Da redação com Por Dentro de Tudo