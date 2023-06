Jovem é encontrado morto em posto de combustíveis em Curvelo; suspeita de atropelamento

Jovem de 19 anos é encontrado morto em posto de combustíveis em Curvelo, levantando suspeitas de atropelamento. O corpo de José Luciano Santiago da Silva apresentava sinais de trauma, e a perícia da Polícia Civil constatou indícios de que a vítima foi atropelada em outro local e seu corpo foi levado até o posto. As autoridades estão analisando as câmeras de segurança próximas ao local em busca de mais informações, enquanto o corpo passará por exames para determinar as causas exatas da morte.

Foto: Divulgação/PCMG

No último domingo (25), o corpo de um jovem de 19 anos foi descoberto no pátio de um posto de combustível em Curvelo, levantando suspeitas de um possível atropelamento, de acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar.

Identificado como José Luciano Santiago da Silva, o jovem apresentava sinais de trauma, incluindo uma perna quebrada e escoriações no rosto e na barriga. Diante da situação, o PM acionou a perícia da Polícia Civil, que constatou esperas de que a vítima foi atropelada em outro local e, posteriormente, seu corpo foi levado até o posto.

As autoridades policiais estão em busca de informações para esclarecer os detalhes do incidente, analisando as câmeras de segurança próximas ao posto de combustíveis. Até o momento, no entanto, não foram divulgados quaisquer detalhes sobre o ocorrido.

O corpo de José Luciano Santiago da Silva foi encaminhado ao Posto Médico Legal de Curvelo, onde passará por exames para determinar as causas exatas de sua morte. O caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que iniciará uma investigação minuciosa.

Da redação

Fonte: Click Curvelo