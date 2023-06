Suspeito foge após criança de 8 anos relatar assédio em escola de Uberaba

Na última quarta-feira (28), uma criança de 8 anos procurou a direção da escola em que estuda, localizada no bairro Parque das Primaveras, em Uberaba, Triângulo Mineiro, para relatar um caso de assédio que sofreu logo ao chegar para estudar.

Foto: Reprodução/PMMG

Assim que passou pelo portão da instituição, o aluno foi alcançado por um homem que estava sentado em uma cadeira dentro da escola. De acordo com o relato da criança, o homem pediu para que ela se aproximasse. Ao se aproximar, o suspeito solicitou que a criança praticasse sexo oral nele.

Assustado com a situação, o menino dirigiu-se ao banheiro para se esconder. Ao retornar, viu que o homem havia fugido e, imediatamente, procurou a direção da escola para relatar o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada pelo diretor da escola assim que tomou conhecimento do incidente. Segundo a descrição acomodada pela vítima, o suspeito é um indivíduo de pele parda, trajava uma blusa de frio branca com as mangas levantadas, o que permitia a identificação de uma tatuagem de palhaço em seu antebraço esquerdo. As autoridades estão realizando buscas na região com o objetivo de localizar o suspeito.