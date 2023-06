Menina de 12 anos é raptada e agredida sexualmente no Distrito Federal; suspeito chamou a vítima de 'escrava sexual'

Um terrível episódio chocou a população do Distrito Federal quando uma menina de apenas 12 anos foi sequestrada em frente à sua escola e brutalmente agredida em um apartamento na Asa Norte. O crime, ocorrido na última quarta-feira (28), resultou na prisão de um homem de 42 anos, suspeito de cometer o ato criminoso.

Posteriormente, uma mulher também foi detida sob a acusação de participação no sequestro da vítima. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e pelo Correio Braziliense.

Foto: Divulgação/PMDF

Segundo relatos da polícia, a criança estava saindo da escola por volta das 12h30 quando foi abordada por um homem que dirigia um Ford EcoSport preto. Ela foi forçada a entrar no veículo, onde havia também uma mulher. A vítima afirmou às autoridades que a mulher pressionou um pano embebido com clorofórmio contra seu rosto, fazendo-a desmaiar. Posteriormente, ela foi colocada em uma mala e levada para a residência do agressor.

Por volta das 18h, quando o tio da menina, um policial militar, acionou o serviço de inteligência. Imagens das câmeras de segurança permitiram rastrear o trajeto feito pelo carro, o que possibilitou a identificação do sequestrador. Os policiais se dirigiram ao endereço indicado e o suspeito prontamente abriu a porta. Após ser questionado, ele admitiu ter sequestrado a menina e a ter amarrado na cama do quarto.

Um fato perturbador veio à tona durante a investigação, quando foi revelado que o agressor, nas redes sociais, publicava postagens contra a pedofilia e a cultura do estupro. "Pintou um clima? Não. Pedofilia é crime", dizia uma das postagens. O indivíduo, identificado como Daniel, trabalhava como analista de TI em um banco e era autor de livros de romance e suspense.

Da redação