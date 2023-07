Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado na Fazenda Velha em Sete Lagoas

Um corpo em estado avançado de aparência foi encontrado na Fazenda Velha, distrito rural que fica entre Sete Lagoas e Capim Branco, na manhã desta terça-feira (04). A descoberta macabra foi feita por um homem que imediatamente acionou a polícia local. A área onde o corpo foi localizado pertence ao 25º Batalhão, o que levou a guarnição de Sete Lagoas a realizar o boletim de ocorrência. Uma equipe de perícia foi chamada e realizou seu trabalho no local. As circunstâncias que levaram à morte ainda são desconhecidas.

Foto: Reprodução/Internet

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na Fazenda Velha, distrito rural que fica entre Sete Lagoas e Capim Branco, na manhã desta terça-feira (04). A descoberta macabra foi feita por um homem que imediatamente acionou a polícia local.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo parecia estar no local há vários dias. Além disso, foi encontrado no local um boletim de ocorrência do estado de São Paulo, contendo fotos e dados da vítima.

A área onde o corpo foi localizado pertence ao 25º Batalhão, o que levou a guarnição de Sete Lagoas a realizar o boletim de ocorrência. Uma equipe de perícia foi chamada e realizou seu trabalho no local, em colaboração com a Funerária, responsável pela remoção do corpo.

As circunstâncias que levaram à morte ainda são desconhecidas. No entanto, as autoridades locais já deram início a uma investigação para esclarecer os fatos.

Da redação