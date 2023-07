Operação policial resulta na apreensão de armas de fogo e munições na MG 424 em Sete Lagoas

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária em Sete Lagoas resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de um arsenal de armas de fogo e munições. Durante uma ação, um caminhonete foi abordado e quatro armas foram localizadas, incluindo uma pistola calibre 9mm em situação irregular. O suspeito foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação/PMRv

Segundo a PMRv, uma caminhonete foi abordada por policiais e, durante a fiscalização, foram encontradas quatro armas de fogo em posse do condutor. Uma das armas, uma pistola Taurus calibre 9mm, estava em situação irregular. A referida arma estava mal acondicionada no console central do veículo, juntamente com diversas munições do mesmo calibre.

O condutor do veículo foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Além da pistola 9mm, as autoridades apreenderam uma carabina calibre .22, um revólver calibre .357 e uma espiga calibre 12. No total, foram encontrados 192 cartuchos de calibre 9mm, 20 cartuchos de calibre .357, 71 cartuchos de calibre 12 e 61 cartuchos de calibre .22.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis para apuração dos fatos e aplicação da lei.

Da redação