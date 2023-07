Iraerson Aguiar Pinto, residente na Inglaterra, foi vítima de um sequestro na cidade mineira de Sete Lagoas. No entanto, nesta sexta-feira (14), ele foi libertado, de acordo com informações fornecidas por sua irmã. Felizmente, ele encontra-se em bom estado de saúde.

Foto: Arquivo Pessoal

Iraerson estava desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (13), quando foi abordado por quatro indivíduos armados em frente à casa de seu pai. Os criminosos renderam Iraerson, roubaram sua carteira, que continha cartões de crédito, e fugiram levando tanto a vítima quanto o carro que ele estava utilizando.

Nesta manhã de sexta-feira, houve um avanço no caso, pois o veículo de Iraerson foi encontrado abandonado no bairro Jardim Arizona. As autoridades já conseguiram identificar três suspeitos relacionados ao sequestro. Segundo informações preliminares, há indícios de envolvimento de um menor de 17 anos no crime.

Através de uma publicação nas redes sociais, Pollyana Aguiar, irmã de Iraerson e influenciadora digital, comunicou que seu irmão encontra-se em bom estado e foi conduzido ao hospital para receber atendimento médico. O homem foi encontrado em um cativeiro no bairro Cidade de Deus, na Avenida 7.

Matéria atualizada às 11:09

Da redação