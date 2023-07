Homem é preso em Minas Gerais por estuprar a filha e ameaçar a esposa

Um homem de 52 anos foi preso na última quinta-feira (13 de julho) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Unaí, região Noroeste do estado, após ser acusado de estuprar a própria filha e ameaçar a esposa. A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que revelou que os abusos ocorreram ao longo de vários anos dentro da residência da família.

Foto: Divulgação/PCMG

A vítima, que agora é uma adolescente, relatou ter memórias dos terríveis eventos desde os 8 anos de idade e afirmou ter sofrido sérios traumas psicológicos como resultado dos abusos. As agressões sexuais somente cessaram quando ela decidiu contar à mãe sobre o que estava acontecendo.

De acordo com o relato da vítima, seu pai praticava uma série de atos libidinosos e, quando ela se recusava a aceitar a situação, ele a ameaçava de morte e a agredia fisicamente.

Além dos abusos sexuais, a investigação da PCMG descobriu indícios de que o suspeito também cometia outros crimes contra sua esposa e filhos, incluindo ameaças com arma de fogo, como forma de evitar ser denunciado.

Os detalhes sobre os crimes chegaram à equipe de investigação da Deam em Unaí por meio do Disque Denúncia. A partir desse momento, os policiais iniciaram a coleta de provas que pudessem contribuir para a solução do caso e responsabilização do suspeito. Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil obteve um mandado de prisão, resultando na detenção do homem.

Da redação com O Tempo