Dupla de estelionatários lesa proprietária de restaurante de Sete Lagoas em R$ 600

Golpistas se passando por funcionários de uma empresa de pagamentos na internet lesaram a proprietária de um restaurante que fica na Rua Ilka França, no centro de Sete Lagoas.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (3). Um casal, com uma mulher usando um crachá do suposto estabelecimento e um homem com pasta, entraram no local e perguntaram a dona do restaurante perguntando se estavam servindo almoço. Como não havia mais, eles disseram que retornariam para "atualizar" a máquina de cartão do estabelecimento.

Ao voltarem para o restaurante, o casal golpista solicitou a máquina de cartão para fazer a "atualização": segundo o estelionatários, as taxas de pagamentos estavam altas e que, após a "modificação", elas cairiam logo no dia seguinte.

Foram desviados R$ 600 do sistema de serviço e, a proprietária do restaurante suspeita da clonagem do aparelho de cartão. Ela procurou a Polícia para realizar boletim de ocorrência.

A dupla de criminosos não foi encontrada.

Da redação