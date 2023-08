Motoristas denunciam furtos de caminhões dentro da Ceasa Minas

Motoristas e trabalhadores da Ceasa Minas, em Contagem, denunciam uma série de furtos de caminhões dentro do entreposto da Grande BH. Eles relatam medo e insegurança. Entre o final de junho e o começo deste mês, pelo menos dois furtos de veículos de cargas foram registrados. Além do trauma, os trabalhadores ainda não encontraram os caminhões.

Crédito: Imagens cedidas à Itatiaia

“Tive meu caminhão furtado dentro da Ceasa de Contagem no dia 19 de junho deste ano. Meu caminhão (Mercedes-Benz 1113) estava na plataforma para carregar e, quando cheguei ao local, por volta das 3h30 da madrugada, percebi que ele não estava lá mais. Não tenho visto nenhum posicionamento dos órgãos competentes. Pelo contrário, tenho visto isso repetidamente dentro da Ceasa, onde outros caminhões também foram furtados”, diz José Márcio.

Motoristas denunciam furtos com imagens de um homem de camisa branca rondando um veículo que estava parado para carregar na Ceasa Minas, que entra na cabine e sai com o caminhão tranquilamente.

Boletins de ocorrências também confirmam relatos dos caminhoneiros e apontam que os criminosos buscam, especialmente, veículos parados nas plataformas de carga e descarga.

No dia 20 de julho, um motorista teve o caminhão levado após deixar o veículo para carregar em frente a um supermercado. Dezesseis dias depois, outro trabalhador registrou na polícia que teve o ganha-pão levado em frente a uma distribuidora de frutas, por volta das 5h30.

"Meu caminhão estava vazio, estacionado na vaga de carga e descarga. Isso foi na sexta-feira, dia 4/8. Estacionei aproximadamente às 11h30 e próximo das 18h10 ele foi levado. Estava vazio, pois já tinha feito o serviço do dia. Como no final de semana eu não trabalhei, só dei falta dele na segunda-feira (7), 5h30, na hora que cheguei para fazer o carregamento de novo. Infelizmente, não foi o primeiro", lamenta Francisco de Assis, de 51 anos, que ainda tenta encontrar o veículo.

Além de caminhões levados por criminosos, há casos de furtos de baterias, como registrado por um caminhoneiro, dono de um Mercedes-Benz, no fim do mês passado.

Procurada pela Itatiaia, a Ceasa Minas informou que a "Polícia Militar e a Polícia Civil, com o apoio da equipe de segurança da Ceasaminas, vêm desenvolvendo um trabalho em conjunto para elucidar os furtos e promover a prevenção de crimes no entreposto. Já foi solicitado pedido de reforço no policiamento tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil que foi prontamente atendido, inclusive com o aumento de apreensões no entreposto e no número de operações".

Polícia Civil

Procurada pela Itatiaia, a Polícia Civil se manifestou por meio de nota (confira a íntegra abaixo).

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, está empreendendo todos os esforços para esclarecer a autoria e materialidade dos fatos relacionados ao furto de veículo registrado no dia 4/8, nas dependências do CEASA, em Contagem, região metropolitana da capital. Esclarecemos, ainda, que toda a equipe de investigadores está empenhada na referida investigação, inclusive, com suspeitos identificados. Por ora, não serão fornecidas demais informações, haja vista o caráter sigiloso do procedimento e prejuízo aos trabalhos investigativos.

Com relação ao furto de carga registrado no dia 18/7, a PCMG informa que se trata de procedimento de atribuição da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem e, por ora, os fatos ainda não podem confirmar ou afastar esta hipótese de haver ou não uma relação. Nenhuma linha de investigação é descartada".

Com Itatiaia