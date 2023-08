Final de semana violento em Sete Lagoas com três tentativas de homicídio

O final de semana foi violento em Sete Lagoas. Ao menos três tentativas de homicídio foram registradas - até o momento, uma pessoa foi detida, em um crime cometido no domingo (13). Não há informações sobre a motivação dos crimes em série.

No bairro Esperança foi registrado o primeiro crime, no sábado. Um homem, apenas identificado como P.A. foi atingido com tiros na região da cabeça. Não se sabe quem foi o responsável pelo crime e sua motivação. A vítima foi levada ao pronto atendimento com vida.

Domingo

Um menor foi apreendido e outro segue foragido após tentarem matar um adolescente no bairro Kwait, na madrugada do domingo (13). A dupla disparou contra o desafeto; enquanto a dupla fugiu em uma área de mata, a vítima seguiu para o bairro Luxemburgo.

Já no Belo Vale, no período da tarde, outro adolescente foi alvo de tiros. A mãe da vítima relatou que o filho conversava com amigos em frente sua casa, quaundo uma dupla em bicicletas chegou e disparou contra o jovem. Alvejado na mão e na nuca, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal. Os autores seguem desaparecidos.

