Prefeitura de Araçaí é lesada com golpe de falso boleto de telefonia

O golpe do falso boleto fez uma vítima, no mínimo, inusitada: a Prefeitura de Araçaí. Em vez de uma operadora de telefonia celular, um homem, de 21 anos, foi o "beneficiário" com a compensação do valor.

Foto: Google Street View / ilustração

O caso aconteceu na segunda-feira (14) e um boletim de ocorrência foi registrado. A técnica em contabilidade da prefeitura disse que a conta chegou através de e-mail com o nome da operadora, no valor de R$ 989,90. O pagamento foi efetuado.

Mas, de acordo com a servidora municipal, foi constatado que este valor não foi repassado para a empresa, mas sim para um homem de 21 anos, que não trabalha na empresa e sequer tem ligação com serviços de telefonia.

Como não cair neste golpe

O golpe do falso boleto acontece principalmente na internet. Estelionatários utilizam de engenharia social para imitar a aparência das mensagens enviadas pelas empresas que emitem as contas online para enganar os clientes.

Para evitar que se caia em uma cilada, o usuário deve estar atento principalmente ao remetente da conta (geralmente, as empresas possuem apenas um e-mail verificado onde realizam a emissão da conta). Em caso de dúvida, procurar o serviço de atendimento ao consumidor para conferir se aquele boleto pertence ao estabelecimento.

Da redação