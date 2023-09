Jovem é preso por agredir e manter a avó em cárcere por dois anos em MG

Um jovem de 21 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata, suspeito de agredir e manter a avó, de 64 anos, em cárcere privado. A prisão ocorreu no último sábado (2 de setembro) e foi divulgada nesta segunda-feira (4 de setembro) pela corporação.

Foto: Divulgação/PMMG

Uma sargento recebeu a denúncia de que a idosa era mantida em cárcere. A equipe de violência doméstica foi até o local e conseguiu conversar com a mulher apenas pela janela, já que o neto não permitiu que a senhora abrisse a porta.

Os militares tentaram contato com o jovem, que afirmou que não queria conversar e só abriria a porta mediante um mandado judicial. Após insistência policial e de uma vizinha, o jovem abriu o apartamento e permitiu a entrada dos policiais.

De imediato, a sargento perguntou se a idosa sofria violência e ela respondeu que sim. Foi dada voz de prisão ao jovem, que resistiu à prisão e precisou ser algemado pelos pulsos e tornozelo.

Na delegacia, a mulher afirmou que sofre violência psicológica há cerca de dois anos e que tinha sido agredida no sábado. Segundo a idosa, as agressões são recorrentes, o neto fica com a chave e não permite que ela saia de casa ou receba visitas, apenas permite que ela saia para ir ao mercado.

O jovem foi preso por agressão e cárcere privado.

