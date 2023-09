Operação de fiscalização de trânsito em Sete Lagoas: 92 papelotes de cocaína apreendidos e um indivíduo preso

Em uma ação coordenada pela 192ª Companhia da Polícia Militar de Trânsito (Cia TM), a Guarnição PATRAN realizou nesta sexta-feira (08) em Sete Lagoas uma Operação de Fiscalização de Trânsito com o objetivo de intensificar a sensação de segurança, combater crimes e garantir a fluidez do tráfego urbano. A operação abrangeu as Subáreas sob responsabilidade da 27ª Companhia e da 62ª Companhia, resultando em uma série de medidas e apreensões.

Foto: Divulgação/192º CiaTM

Durante a operação, 27 veículos foram minuciosamente fiscalizados, resultando na lavratura de 11 Autos de Infração de Trânsito (AIT's). Além disso, as ações das autoridades culminaram na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, com a apreensão de 92 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

A Operação de Fiscalização de Trânsito também resultou na remoção de quatro veículos e na apreensão de um carro. Foram realizados três testes de alcoolemia, visando coibir a condução sob efeito de álcool, e três telefones celulares foram apreendidos durante a operação.

Da redação com informações do 192ª Cia TM