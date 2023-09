PM prende homem com porte de arma que se passava por motorista de aplicativo

Neste domingo 17 de setembro por volta das 21h da noite uma operação conjunta prendeu um suspeito que se fazia passar por motorista de aplicativo e portava uma arma de fogo. Além da prisão do suspeito, a operação resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e dinheiro.

Foto: 192ªCia/25°BPM

O turno de TÁTICO MÓVEL recebeu uma informação anônima que indicava que um indivíduo estava se fazendo passar por motorista de aplicativo e estava portando uma arma de fogo. Com base nessas informações, uma operação conjunta envolvendo equipes de TÁTICO e ROCCA foi desencadeada, contando também com o apoio do serviço de inteligência. O alvo foi localizado na Avenida Norte Sul, no Bairro das Indústrias, e após uma série de diligências realizadas pelas equipes, foi possível apreender uma arma de fogo, munição, dinheiro e prender o suspeito.

O autor já tinha um histórico criminal, com três passagens por tráfico de drogas, uma por porte de arma de fogo e outra por posse de arma de fogo.

Como resultado da ação, uma pessoa foi detida, um veículo foi apreendido e uma arma de fogo calibre .22, juntamente com 42 munições, foi confiscada.

Da Redação, com 192ªCia/25°BPM