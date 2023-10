Sete Lagoas: Jovem é encontrado morto com três tiros na cabeça no Bairro Tamanduá

Na sexta-feira à noite, um jovem de 20 anos foi fatalmente baleado na cabeça enquanto caminhava pela Rua Milton Cardosa da Moto, no bairro Tamanduá, em Sete Lagoas. Ele foi encontrado deitado de barriga para cima, com a cabeça apoiada em uma árvore, e o SAMU confirmou sua morte no local. A polícia está investigando o caso para identificar o autor do crime.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

Segundo informações, a vítima foi encontrada deitada de barriga para cima, com sua cabeça apoiada no tronco de uma árvore, o SAMU constatou obito no local, a percia foi chamada e realizaram uma minuciosa análise da cena do crime. E foi confirmado que avia três perfurações na cabeça do jovem, sendo duas delas na têmpora direita e uma na parte superior do crânio.

Também foi um pequeno pacote contendo maconha e um molho de chaves no bolso da vitima, sendo recolhidos para análise adicional.

A policia esta investigando o caso para identificar o autor do crime.

Da redação