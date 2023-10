Mulher é espancada covardemente em bar de Paraopeba; suspeito fugiu

Um homem, ainda foragido, espancou uma mulher em um bar de Paraopeba, no último sábado (14). A mulher teve múltiplos hematomas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

K.L.S.F. (29 anos) estava no estabelecimento com amigos, no bairro Nossa senhora do Carmo, quando o autor, identificado como D.J.C., adentrou dizendo: 'Fala o que você falou comigo anteriormente!'.

Nisso, ele puxou o cabelo de K.L.S.F. e lhe deu chutes e socos na cabeça, além de pisar em seu pescoço. A mulher desmaiou no local; ela relatou dores em toda a cabeça, além de se queixar de uma fratura no nariz.

A Polícia foi acionada mas D.J.C. não foi encontrado. O motivo da agressão também é desconhecido.

Da redação